«Зло, яке обстрілює мирні міста, машини швидкої і лікарні, не зможе зупинитися на одній країні», – Зеленський

Володимир Зеленський запевнив, що Україна поверне під свій контроль тимчасово окуповані росіянами території та обов’язково покарає всіх загарбників та колаборантів.Президент зазначив, що російські окупанти тримаються лише на насильстві та терорі.«Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя. І мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним! Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі», - сказав Володимир Зеленський.Також глава держави зауважив, що Росія фактично перетворює свою державу на аналог так званих «ДНР» і «ЛНР» - на велику ізольовану від усього світу зону, де царюватиме бідність і усе визначитиметься тільки насильством.«Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід утворення псевдо республік, шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів, шукають кого підкупити, щоб організувати так звану «ХНР». Мертвонароджену, як і «ЛНР» і «ДНР», - сказав у зверненні президент і подякував людям на Херсонщині, які виходять на мітинги на підтримку України.Крім цього Володимир Зеленський звернувся до діячів і діячок, яким не вистачило гидливості відмовитися від розмов з окупантами: «Ви підписуєте собі вирок піти слідом за більш ніж 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому в Україну не варто посягати».За словами Зеленського, на засіданні Херсонської обласної ради 44 депутати ухвалили рішення, що Херсонщина - це Україна і жодним псевдо республікам там не місце. Президент запевнив, що Україна вистоїть у цьому випробуванні, але для цього потрібен час і сили, щоб переломити військову машину, яка прийшла на нашу землю.«Не стану применшувати загрозу і не стану перебільшувати здобутки. Ми чесні люди, а не міністерство оборони Росії, яке бреше усім – мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації. Тому кажу відверто: «Ще потрібно триматися, ще потрібно боротися. Кожного дня і ночі шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках. Маючи впевненість у своїх силах ми прийдемо по своє. Прийдемо в Мелітополь, в Генічеськ, всюди, де наша земля. Хай окупанти і колаборанти знають, що Україна їм не пробачить. Нікому. Нічого. Україна не забуде, знайде і притягне до відповідальності кожного так, як це буде можливо», - сказав Зеленський.Крім цього глава держави розповів, що гуманітарними коридорами вдалося вивезти 12 729 людей і подякував іноземним партнерам за допомогу«Будь-яка допомога з-за кордону це не лише допомога українцям, а й допомога Європі. Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, обстрілює машини швидкої і підриває лікарні, не зможе зупинитися на одній країні, якщо матиме сили йти далі», - сказав президент.