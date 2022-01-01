Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці

Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».



Про це йдеться у черговому зверненні глави української держави.



Серед новітніх українських героїв це звання присвоїли посмертно сержантці Дерусовій Інні Миколаївні.



З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим.



"Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно", - підкреслив український президент.

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