Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці

Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Про це йдеться у черговому зверненні глави української держави.

Серед новітніх українських героїв це звання присвоїли посмертно сержантці Дерусовій Інні Миколаївні.

З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим.

"Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно", - підкреслив український президент.

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Теги: Зеленський, звернення
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