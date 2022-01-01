Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці
Сьогодні, 02:17
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Про це йдеться у черговому зверненні глави української держави.
Серед новітніх українських героїв це звання присвоїли посмертно сержантці Дерусовій Інні Миколаївні.
З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим.
"Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно", - підкреслив український президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у черговому зверненні глави української держави.
Серед новітніх українських героїв це звання присвоїли посмертно сержантці Дерусовій Інні Миколаївні.
З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим.
"Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно", - підкреслив український президент.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Авіабазу США в Іраку обстріляли ракетами зі сторони Ірану. ВІДЕО
Сьогодні, 02:39
Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці
Сьогодні, 02:17
Росіяни здійснили авіаудар по Святогірській Лаврі
Сьогодні, 01:41
«Зло, яке обстрілює мирні міста, машини швидкої і лікарні, не зможе зупинитися на одній країні», – Зеленський
Сьогодні, 01:23
За минулу добу українські воїни знищили 2 літаки, 2 гвинтокрили і 2 безпілотники окупантів
Сьогодні, 00:42
Медіа