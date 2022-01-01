Авіабазу США в Іраку обстріляли ракетами зі сторони Ірану. ВІДЕО





Про це повідомляє Sky News Saudi Arabia, передає



На відео із соцмереж, які публікує видання, видно потужні вибухи поблизу аеропорту та консульства США в Ербілі. Поки що немає підтвердження того, чи вразили ракети свої намічені цілі.



BREAKING: Explosions heard in Erbil, the capital of Kurdistan Region of Iraqpic.twitter.com/lZLDFnAWuC — BNO News (@BNONews) March 12, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на неділю, 13 березня, штаб-квартиру консульства США, а також військову базу США в Ербілі обстріляли щонайменше п’ятьма ракетами великої дальності.Про це повідомляє Sky News Saudi Arabia, передає ТСН На відео із соцмереж, які публікує видання, видно потужні вибухи поблизу аеропорту та консульства США в Ербілі. Поки що немає підтвердження того, чи вразили ракети свої намічені цілі.

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