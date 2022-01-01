Авіабазу США в Іраку обстріляли ракетами зі сторони Ірану. ВІДЕО

Авіабазу США в Іраку обстріляли ракетами зі сторони Ірану. ВІДЕО
У ніч на неділю, 13 березня, штаб-квартиру консульства США, а також військову базу США в Ербілі обстріляли щонайменше п’ятьма ракетами великої дальності.

Про це повідомляє Sky News Saudi Arabia, передає ТСН.

На відео із соцмереж, які публікує видання, видно потужні вибухи поблизу аеропорту та консульства США в Ербілі. Поки що немає підтвердження того, чи вразили ракети свої намічені цілі.


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Теги: США, обсріл, військова база
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