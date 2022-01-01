Росіяни здійснили авіаудар по Святогірській Лаврі
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12 березня о 22:00 відбувся авіаудар по Свято-Успенській Святогірській Лаврі.
Авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, і який знаходиться біля входу до Святогірської Лаври, - повідомляє Верховна Рада України.
Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері.
Декілька поранених відвезли до госпіталю м. Святогірська, решті надано допомогу в обителі. Загиблих, на щастя, немає.
У ніч з 12 на 13 березня всі біженці та брати були евакуйовані до монастирських підвалів.
Нині у Святогірській Лаврі перебуває 520 біженців, з них 200 дітей. У місті Святогірську біженців та місцевих жителів близько 10000 осіб.
Керівництво Лаври інформує, що на території обителі та міста не було жодних військових формувань.
Свято-Успенська Святогірська Лавра УПЦ МП — монастир УПЦ МП у Святогірську. Монастир розташований на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. У лаврі зберігаються мощі преподобного Іоанна, затворника Святогірського. Раніше лавра була монастирем. Перші згадки про нього датуються 1526 роком.
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Авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, і який знаходиться біля входу до Святогірської Лаври, - повідомляє Верховна Рада України.
Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері.
Декілька поранених відвезли до госпіталю м. Святогірська, решті надано допомогу в обителі. Загиблих, на щастя, немає.
У ніч з 12 на 13 березня всі біженці та брати були евакуйовані до монастирських підвалів.
Нині у Святогірській Лаврі перебуває 520 біженців, з них 200 дітей. У місті Святогірську біженців та місцевих жителів близько 10000 осіб.
Керівництво Лаври інформує, що на території обителі та міста не було жодних військових формувань.
Свято-Успенська Святогірська Лавра УПЦ МП — монастир УПЦ МП у Святогірську. Монастир розташований на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. У лаврі зберігаються мощі преподобного Іоанна, затворника Святогірського. Раніше лавра була монастирем. Перші згадки про нього датуються 1526 роком.
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