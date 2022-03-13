У Білорусь звозять убитих і поранених російських військових





Про це пише Радыё Свабода з посиланням на джерела, передає



За повідомленням виданням, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення цієї інформації. Деяким лікарям погрожували звільнення.



Джерела підтверджують, що морги в Мозирі та Гомелі переповнені трупами росіян. У Мозирі минулого тижня їх одразу завантажили в потяги "Російських залізниць".



"Трупів було нереально багато! Люди на станції Мозир були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздоганяли і наказували видалити.



У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Імовірно, там почали ховати росіян. Особливо зважаючи, що біля Кам’янки є аеродром і великий табір росіян", – розповідає житель Мозиря.



Інше джерело розповіло, що госпіталь у Мозирі досі переповнений пораненими росіянами, якими опікуються всі лікарі, навіть вузькі спеціалісти.



У той же час місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють у дитячу лікарню.



Жителі Гомеля розповіли, що поранених росіян возять автобусами і ПАЗами, убитих – вантажівками.



"На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – сказав мешканець Гомеля.



Видання повідомляє також, що в Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни приймали поранених росіян.



Крім того, поранених доставляють і до госпіталю в Костюківці, в лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку війни в Україні шпиталі в білоруських містах Гомель, Мозир і Наровля почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.Про це пише Радыё Свабода з посиланням на джерела, передає Українська правда За повідомленням виданням, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення цієї інформації. Деяким лікарям погрожували звільнення.Джерела підтверджують, що морги в Мозирі та Гомелі переповнені трупами росіян. У Мозирі минулого тижня їх одразу завантажили в потяги "Російських залізниць"."Трупів було нереально багато! Люди на станції Мозир були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздоганяли і наказували видалити.У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Імовірно, там почали ховати росіян. Особливо зважаючи, що біля Кам’янки є аеродром і великий табір росіян", – розповідає житель Мозиря.Інше джерело розповіло, що госпіталь у Мозирі досі переповнений пораненими росіянами, якими опікуються всі лікарі, навіть вузькі спеціалісти.У той же час місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють у дитячу лікарню.Жителі Гомеля розповіли, що поранених росіян возять автобусами і ПАЗами, убитих – вантажівками."На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – сказав мешканець Гомеля.Видання повідомляє також, що в Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни приймали поранених росіян.Крім того, поранених доставляють і до госпіталю в Костюківці, в лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

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