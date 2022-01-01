На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу

На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу
Ввечері 12 березня на українсько-польському кордоні затримали сепаратиста, який намагався незаконно покинути територію України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Затримав чоловіка патруль відділу "Смільниця".

"Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", – повідомили у ДПСУ.

У затриманого із собою був кухонний ніж та заточка.


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Теги: кордон, сепаратист
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