На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу
Сьогодні, 06:00
Ввечері 12 березня на українсько-польському кордоні затримали сепаратиста, який намагався незаконно покинути територію України.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Затримав чоловіка патруль відділу "Смільниця".
"Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", – повідомили у ДПСУ.
У затриманого із собою був кухонний ніж та заточка.
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Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Затримав чоловіка патруль відділу "Смільниця".
"Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", – повідомили у ДПСУ.
У затриманого із собою був кухонний ніж та заточка.
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