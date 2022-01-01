На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу





Про це повідомили у



Затримав чоловіка патруль відділу "Смільниця".



"Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", – повідомили у ДПСУ.



У затриманого із собою був кухонний ніж та заточка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 12 березня на українсько-польському кордоні затримали сепаратиста, який намагався незаконно покинути територію України.Про це повідомили у Державній прикордонній службі України Затримав чоловіка патруль відділу "Смільниця"."Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", – повідомили у ДПСУ.У затриманого із собою був кухонний ніж та заточка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію