У Львові та Івано-Франківську чули вибухи

У Львівській та Івано-Франківській областях вранці 13 березня пролунали вибухи. Їх чули і у самих Львові та Івано-Франківську.Про це повідомляють жителі цих областей.Інформацію про це повідомляють і на офіційному телеграм-каналі Верховної Ради України з посиланням на військового журналіста Андрія Цаплієнка.Нагадаємо, що о 3:30 ночі 13 березня фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали українців сховатися піти в укриттях. На Волині також оголошували тривогу о 03:36, але о 06:34 її скасували. На території області станом на 06:55 все спокійно.Наголошуємо, що у соцмережах не варто повідомляти, куди поцілили, через можливі коригування та повторення обстрілів.Інформації про постраждалих та жертв інцидентів поки що немає.Львівська та Івано-Франківська обласній військові адміністрації ситуацію поки не коментують.