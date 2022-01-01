У Львові та Івано-Франківську чули вибухи

У Львові та Івано-Франківську чули вибухи
У Львівській та Івано-Франківській областях вранці 13 березня пролунали вибухи. Їх чули і у самих Львові та Івано-Франківську.

Про це повідомляють жителі цих областей.

Інформацію про це повідомляють і на офіційному телеграм-каналі Верховної Ради України з посиланням на військового журналіста Андрія Цаплієнка.

Нагадаємо, що о 3:30 ночі 13 березня фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали українців сховатися піти в укриттях. На Волині також оголошували тривогу о 03:36, але о 06:34 її скасували. На території області станом на 06:55 все спокійно.

Наголошуємо, що у соцмережах не варто повідомляти, куди поцілили, через можливі коригування та повторення обстрілів.

Інформації про постраждалих та жертв інцидентів поки що немає.

Львівська та Івано-Франківська обласній військові адміністрації ситуацію поки не коментують.

Зображення ілюстративне


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Теги: вибухи, Львів
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