Через великі втрати Росія планує залучити 1500 морських піхотинців, – Генштаб

Розпочалась вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Стан, положення та характер дій сил оборони - без суттєвих змін, повідомляють у Генштабі ЗСУ.Інформують, що противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає.Задіюють резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправили на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.У зв’язку з втратами збройні сили Російської Федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу знищили два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.