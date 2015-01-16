Вибухи в Івано-Франківську: втретє обстріляли аеропорт
Сьогодні, 08:36
Вранці у неділю 13 березня в Івано-Франківську окупаційні війська знову завдали удару по аеропорту.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у facebook.
За його словами, це вже третій обстріл цього аеропорту.
"Інфраструктура аеропорту майже зруйнована", - сказав Марцінків під час виходу у прямий ефір на своїй сторінці.
"Зараз деталі ще встановлюються. Я нагадую, що ціль ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України", - написав він у дописі на сторінці.
Нагадаємо, вранці 13 березня чули вибухи і жителі Львівщини. Згодом повідомили, що окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.
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Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у facebook.
За його словами, це вже третій обстріл цього аеропорту.
"Інфраструктура аеропорту майже зруйнована", - сказав Марцінків під час виходу у прямий ефір на своїй сторінці.
"Зараз деталі ще встановлюються. Я нагадую, що ціль ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України", - написав він у дописі на сторінці.
Нагадаємо, вранці 13 березня чули вибухи і жителі Львівщини. Згодом повідомили, що окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.
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