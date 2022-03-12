Закон про українських біженців у Польщі: можливість продовжити навчання, 300 злотих допомоги і доступ до медицини

Закон про українських біженців у Польщі: можливість продовжити навчання, 300 злотих допомоги і доступ до медицини
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців та розміри їх соціальної підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Нагадаємо, відповідний законопроект було ухвалено Сеймов ще у середу 9 березня. Через день Сенат – верхня палата польського парламенту ухвалив загалом 60 поправок до цього закону. Біля дитятка з них були ухвалені Сеймом у вранці 12 березня.

Того ж дня, але увечері, закон підписав президент Анджей Дуда.

Нові нормативні акти набудуть чинності з дня їх опублікування в "Правовому журналі", але будуть застосовуватися ретроактивно з 24 лютого 2022 року.

Запропонований закон гарантує законність перебування у Польщі громадян України, а також їхнього подружжя, у випадку, якщо вони не мають українського громадянства. Це стосується лише тих осіб, які в'їхали до Польщі з України від початку російського вторгнення.

Також легальним буде перебування дітей, народжених у Польщі українками, які втекли від війни.

Перебування українських біженців у Польщі вважатиметься законним протягом 18 місяців, хоча Сенат пропонував зробити це безстроковим.

Втім, через 9 місяців перебування у Польщі біженці можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Відповідно до прийнятого закону, біженці з України зможуть отримувати податковий номер PESEL, працювати у Польщі та отримати доступ до медичної допомоги.

Українські учні та студенти зможуть продовжити навчання у польських школах та університетах.

Біженці з України також матимуть право на одноразову фінансову допомогу. Відповідно до прийнятого закону, вона складатиме 300 злотих на особу.

Закон також передбачає виплачувати пільги тим полякам, хто забезпечуватиме харчування та проживання громадян України. Гроші будуть виплачуватися максимум на 60 днів, але в обгрунтованих випадках цей термін може бути продовженим.

Нагадаємо, станом на 11 березня до Польщі виїхали вже понад 1,5 мільйона біженців з України.

Посольство України вже радить їм не залишалися у прикордонних регіонах (воєводства Прикарпатське, Люблінське, Малопольське), а також у столичному Мазовецькому воєводстві, а переїжджали в інші регіони, де також є вся необхідна інфраструктура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, біженці, закон, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів»: загинула провідниця
Сьогодні, 09:00
Вибухи в Івано-Франківську: втретє обстріляли аеропорт
Сьогодні, 08:36
Закон про українських біженців у Польщі: можливість продовжити навчання, 300 злотих допомоги і доступ до медицини
Сьогодні, 08:05
Через великі втрати Росія планує залучити 1500 морських піхотинців, – Генштаб
Сьогодні, 07:47
Вибухи на Львівщині: окупанти випустили 8 ракет
Сьогодні, 07:19
Схожі новини
Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці
07 березень, 17:51
Мільйон біженців виїхали з України до Польщі Мільйон біженців виїхали з України до Польщі
07 березень, 01:01
Польща готує закон про українських біженців Польща готує закон про українських біженців
05 березень, 18:38
Волинь готується приймати біженців: як допомогти Волинь готується приймати біженців: як допомогти
24 лютий, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни обстріляли евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів»: загинула провідниця
Сьогодні, 09:00
 0
Вибухи в Івано-Франківську: втретє обстріляли аеропорт
Сьогодні, 08:36
 0
Закон про українських біженців у Польщі: можливість продовжити навчання, 300 злотих допомоги і доступ до медицини
Сьогодні, 08:05
 0
Через великі втрати Росія планує залучити 1500 морських піхотинців, – Генштаб
Сьогодні, 07:47
 0
Вибухи на Львівщині: окупанти випустили 8 ракет
Сьогодні, 07:19
 0
Медіа
відео
1/8