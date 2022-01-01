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Вибухи на Львівщині: окупанти випустили 8 ракет

Вибухи на Львівщині: окупанти випустили 8 ракет
Окупанти вранці 13 березня здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Про це повідомив голова Львівської обласної цивільної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, за попередніми даними, окупанти випустили 8 ракет.

Інформація щодо потрепілих встановлюється.

Міжнародний центр миротворчості та безпеки розташований у Яворівському районі.

Нагадаємо, вибухи чули також і в Івано-Франківську.

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Теги: Львівщина, вибухи
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