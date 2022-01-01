Вибухи на Львівщині: окупанти випустили 8 ракет





Про це повідомив голова Львівської обласної цивільної адміністрації Максим Козицький на



За його словами, за попередніми даними, окупанти випустили 8 ракет.



Інформація щодо потрепілих встановлюється.



Міжнародний центр миротворчості та безпеки розташований у Яворівському районі.



Нагадаємо, вибухи чули також і в Івано-Франківську.

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