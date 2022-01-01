Вибухи на Львівщині: окупанти випустили 8 ракет
Сьогодні, 07:19
Окупанти вранці 13 березня здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.
Про це повідомив голова Львівської обласної цивільної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, за попередніми даними, окупанти випустили 8 ракет.
Інформація щодо потрепілих встановлюється.
Міжнародний центр миротворчості та безпеки розташований у Яворівському районі.
Нагадаємо, вибухи чули також і в Івано-Франківську.
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Про це повідомив голова Львівської обласної цивільної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, за попередніми даними, окупанти випустили 8 ракет.
Інформація щодо потрепілих встановлюється.
Міжнародний центр миротворчості та безпеки розташований у Яворівському районі.
Нагадаємо, вибухи чули також і в Івано-Франківську.
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