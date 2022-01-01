Росіяни обстріляли евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів»: загинула провідниця





Про це повідомляють на сторінці



Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.



Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.



Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих. Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман.



Як розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко під час телемарафону, йдеться про евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин у Донецькій області потрапив під обстріл окупантів пасажирський поїзд.Про це повідомляють на сторінці Укзалізниці у фейсбуці.Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих. Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман.Як розповіла речниця Донецької обласної військової адміністраціїпід час телемарафону, йдеться про евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів».

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