Росіяни обстріляли евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів»: загинула провідниця
Сьогодні, 09:00
У ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин у Донецькій області потрапив під обстріл окупантів пасажирський поїзд.
Про це повідомляють на сторінці Укзалізниці у фейсбуці.
Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.
Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.
Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих. Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман.
Як розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко під час телемарафону, йдеться про евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів».
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Про це повідомляють на сторінці Укзалізниці у фейсбуці.
Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.
Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.
Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих. Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман.
Як розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко під час телемарафону, йдеться про евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів».
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