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Росіяни обстріляли евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів»: загинула провідниця

Росіяни обстріляли евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів»: загинула провідниця
У ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин у Донецькій області потрапив під обстріл окупантів пасажирський поїзд.

Про це повідомляють на сторінці Укзалізниці у фейсбуці.

Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.

Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.

Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих. Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман.

Як розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко під час телемарафону, йдеться про евакуаційний потяг «Краматорськ – Львів».

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Теги: Росія, Україна, війна, потяг
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