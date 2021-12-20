На Донеччині затримали подружжя, яке працювало на ворога

На Донеччині затримали подружжя, яке працювало на ворога
У Покровську Донецької області викрили подружжя, яке передавало ворогу інформацію про об’єкти місцевої інфраструктури та місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури оголошена підозра подружжю з Покровська у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Як повідомляють, у середині листопада 2021 року жителька Покровська та її чоловік за гроші погодилися передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації рф.

Протягом грудня 2021 року - лютого 2022 року, використовуючи месенджери Вайбер і Телеграм, подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів і розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту та місць дислокації військовослужбовців ЗСУ.

Зловмисники усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності України.

Правоохоронці затримали чоловіка та жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Державна зрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині затримали подружжя, яке працювало на ворога
Сьогодні, 05:41
У Білорусь звозять убитих і поранених російських військових
Сьогодні, 03:50
Авіабазу США в Іраку обстріляли ракетами зі сторони Ірану. ВІДЕО
Сьогодні, 02:39
Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці
Сьогодні, 02:17
Росіяни здійснили авіаудар по Святогірській Лаврі
Сьогодні, 01:41
Схожі новини
В Івано-Франківську затримали інформаторку РФ В Івано-Франківську затримали інформаторку РФ
07 березень, 19:27
Суд наклав арешт на майно Петра Порошенка Суд наклав арешт на майно Петра Порошенка
06 січень, 15:00
Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму
20 грудень, 2021, 16:26
Медведчуку вручили підозру та клопотання про арешт Медведчуку вручили підозру та клопотання про арешт
12 травень, 2021, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині затримали подружжя, яке працювало на ворога
Сьогодні, 05:41
 0
У Білорусь звозять убитих і поранених російських військових
Сьогодні, 03:50
 0
Авіабазу США в Іраку обстріляли ракетами зі сторони Ірану. ВІДЕО
Сьогодні, 02:39
 0
Вперше звання Герой України посмертно присвоїли жінці
Сьогодні, 02:17
 0
Росіяни здійснили авіаудар по Святогірській Лаврі
Сьогодні, 01:41
 0
Медіа
відео
1/8