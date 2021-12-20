На Донеччині затримали подружжя, яке працювало на ворога





Про це повідомляє



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури оголошена підозра подружжю з Покровська у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).



Як повідомляють, у середині листопада 2021 року жителька Покровська та її чоловік за гроші погодилися передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації рф.



Протягом грудня 2021 року - лютого 2022 року, використовуючи месенджери Вайбер і Телеграм, подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів і розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту та місць дислокації військовослужбовців ЗСУ.



Зловмисники усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності України.



Правоохоронці затримали чоловіка та жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Покровську Донецької області викрили подружжя, яке передавало ворогу інформацію про об’єкти місцевої інфраструктури та місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України.Про це повідомляє Офіс генерального прокурора За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури оголошена підозра подружжю з Покровська у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).Як повідомляють, у середині листопада 2021 року жителька Покровська та її чоловік за гроші погодилися передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації рф.Протягом грудня 2021 року - лютого 2022 року, використовуючи месенджери Вайбер і Телеграм, подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів і розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту та місць дислокації військовослужбовців ЗСУ.Зловмисники усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності України.Правоохоронці затримали чоловіка та жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.

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