«За Україною, РФ рушить на Литву, потім інші країни Балтії», – секретар РНБО

«За Україною, РФ рушить на Литву, потім інші країни Балтії», – секретар РНБО
Секретар РНБО Олексій Данилов розповів про ситуацію в країні в час війни.

Також Данилов зробив припущення про подальші дії Росії.

Олексій Данилов зазначив, що загроза використання білоруських військових проти України повністю не анульована, бо "Лукашенко в руках у Путіна".

Також Данилов припустив, з посиланням на дані розвідки, що слідом за Україною, РФ рушить на Литву, потім інші країни Балтії, потім Польща, багато залежатиме від реакції НАТО.

Секретар РНБО заявив про 82 загиблі українські дитини. Крім цього Олексій Данилов повідомив, що зараз Україна чітко координує свої дії з партнерами (США, Великобританія), також дуже допомагає Канада.

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Теги: росія, війна, напад, НАТО
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