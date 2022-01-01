ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині





Про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своїй сторінці у



"Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ", - зазначив Синєгубов.



Він наголосив, що наші Збройні Сили тримають оборону цілодобово вже 17-ту добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 березня, близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.Про це голова Харківської ОДАповідомив на своїй сторінці у фейсбуці "Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ", - зазначив Синєгубов.Він наголосив, що наші Збройні Сили тримають оборону цілодобово вже 17-ту добу.

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