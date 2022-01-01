9 людей загинули, ще 57 – поранені: повідомили наслідки обстрілу полігону на Львівщині

9 людей загинули, ще 57 – поранені: повідомили наслідки обстрілу полігону на Львівщині
Унаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині щонайменше 57 людей травмувалися, дев’ятеро – загинули.

Про це під час пресконференції повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він додав, що серед постраждалих є цивільні, хоча ворог здійснював обстріл військових об'єктів.

За попередньою інформацією, зауважив Козицький, окупанти запустили понад 30 крилатих ракет ймовірно із Саратова (Росія), частину ракет збила українська ППО.

Козицький наголосив, що спрацювала система оповіщення, тож втрати мінімізовані.

Зараз, за його словами, рятувальники розбирають уламки та гасять пожежу, яка виникла унаслідок атаки.

9 людей загинули, ще 57 – поранені: повідомили наслідки обстрілу полігону на Львівщині


Нагадаємо, вранці 13 березня вибухи лунали на Львівщині та в Івано-Франківську.


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Теги: Львівщина, обстріл
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