9 людей загинули, ще 57 – поранені: повідомили наслідки обстрілу полігону на Львівщині





Про це під час пресконференції повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.



Він додав, що серед постраждалих є цивільні, хоча ворог здійснював обстріл військових об'єктів.



За попередньою інформацією, зауважив Козицький, окупанти запустили понад 30 крилатих ракет ймовірно із Саратова (Росія), частину ракет збила українська ППО.



Козицький наголосив, що спрацювала система оповіщення, тож втрати мінімізовані.



Зараз, за його словами, рятувальники розбирають уламки та гасять пожежу, яка виникла унаслідок атаки.







Нагадаємо, вранці 13 березня вибухи лунали на Львівщині та в Івано-Франківську.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Унаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині щонайменше 57 людей травмувалися, дев’ятеро – загинули.Про це під час пресконференції повідомив голова Львівської обласної військової адміністраціїВін додав, що серед постраждалих є цивільні, хоча ворог здійснював обстріл військових об'єктів.За попередньою інформацією, зауважив Козицький, окупанти запустили понад 30 крилатих ракет ймовірно із Саратова (Росія), частину ракет збила українська ППО.Козицький наголосив, що спрацювала система оповіщення, тож втрати мінімізовані.Зараз, за його словами, рятувальники розбирають уламки та гасять пожежу, яка виникла унаслідок атаки.Нагадаємо, вранці 13 березня

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію