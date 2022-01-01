Російські окупанти збили свій безпілотник, бо переплутали його з Байрактаром

Російські окупанти вкотре показали свою низьку майстерність, знищивши свою техніку.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний."Ми зруйнували міф про «непереможність» російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник несе серйозні втрати в особовому складі і техніці. Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професійності - це ми зразка початку 2014-го", - написав головнокомандувач.Валерій Залужний повідомив, що о 9:32 в районі Веселе на Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" на висоті 3200м збив російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому, російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА "Байрактар" наших Збройних Сил."Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію. Ось так воює «друга за потужністю армія світу», - резюмував Залужний