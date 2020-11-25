Вагони з гуманітарною допомогою з Волині прибудуть на Київщину

До Київщини продовжує надходити гуманітарна допомога із заходу України. На територію області прибудуть і вагони з Волині.Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба."Сьогодні очікуємо на 16 вагонів від Львівської, Волинської та Рівненської областей. Це понад 100 тонн продуктів харчування, 15 тонн – медикаментів та одягу, більше 340 тонн – пшениці", - йдеться у повідомленні Кулеби.У першу чергу допомога направляться на потреби найбільш незахищених та вразливих верств населення.Для зручності на території області функціонують логістичні центри, звідки товари першої необхідності розподіляються по районах.Деякий гуманітарний вантаж райони отримують прямими рейсами. Звідти «гуманітарка» передається безпосередньо в громади."Хочу подякувати волонтерам та благодійникам, які в цей скрутний час допомагають людям. Ця допомога – черговий доказ того, що наша країна – єдина та цілісна. Важливо, щоб кожен працював на своєму місці. Спільними, злагодженими діями ми пришвидшуємо нашу перемогу над загарбником", - написав Олексій Кулеба.