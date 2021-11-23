Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
13 березень, 23:05
Депутат Волинської обласної ради від політичної партії "Слуга народу"
прийняв сан диякона.
Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
13 березня 2022 року за божественною Літургією в кафедральному соборі Святої Трійці м. Луцька керуючий Волинською єпархією Православної Церкви України митрополит Михаїл (Зінкевич) хіротонізував студента 3-го курсу Волинської православної богословської академії Миколу Булігу на диякона.
Як відомо, Микола Буліга є депутатом Волинської обласної ради від партії "Слуга народу".
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прийняв сан диякона.
Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
13 березня 2022 року за божественною Літургією в кафедральному соборі Святої Трійці м. Луцька керуючий Волинською єпархією Православної Церкви України митрополит Михаїл (Зінкевич) хіротонізував студента 3-го курсу Волинської православної богословської академії Миколу Булігу на диякона.
Як відомо, Микола Буліга є депутатом Волинської обласної ради від партії "Слуга народу".
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Коментарі 1
Схожий на буддійського монаха. Потрібно змінити зачіску і завести бороду.
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