Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО

Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волинської обласної ради від політичної партії "Слуга народу"
прийняв сан диякона.

Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.

13 березня 2022 року за божественною Літургією в кафедральному соборі Святої Трійці м. Луцька керуючий Волинською єпархією Православної Церкви України митрополит Михаїл (Зінкевич) хіротонізував студента 3-го курсу Волинської православної богословської академії Миколу Булігу на диякона.

Як відомо, Микола Буліга є депутатом Волинської обласної ради від партії "Слуга народу".

Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ПЦУ, Слуга народу, Волинська обласна рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Схожий на буддійського монаха. Потрібно змінити зачіску і завести бороду.
Відповісти
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«ЗСУ знищили 200 машин та штаб росіян біля Мелітополя», – радник міністра МВС
13 березень, 23:57
Вагони з гуманітарною допомогою з Волині прибудуть на Київщину
13 березень, 23:36
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
13 березень, 23:05
Російські окупанти збили свій безпілотник, бо переплутали його з Байрактаром
13 березень, 22:25
Гуманітарний вантаж майже доїхав до Маріуполя
13 березень, 21:46
Схожі новини
У церковній книгарні в Луцьку можна скупитися на «ковідну» тисячу У церковній книгарні в Луцьку можна скупитися на «ковідну» тисячу
27 січень, 05:27
Луцьку шляхтянку визнали святою в ПЦУ Луцьку шляхтянку визнали святою в ПЦУ
23 листопад, 2021, 03:49
Волинський владика відслужив літургію на Афоні. ФОТО Волинський владика відслужив літургію на Афоні. ФОТО
28 жовтень, 2021, 03:48
У Волинській богословській академії відзначили ювілей. ФОТО У Волинській богословській академії відзначили ювілей. ФОТО
24 жовтень, 2021, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«ЗСУ знищили 200 машин та штаб росіян біля Мелітополя», – радник міністра МВС
13 березень, 23:57
 0
Вагони з гуманітарною допомогою з Волині прибудуть на Київщину
13 березень, 23:36
 0
Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО
13 березень, 23:05
 0
Російські окупанти збили свій безпілотник, бо переплутали його з Байрактаром
13 березень, 22:25
 0
Медіа
відео
1/8