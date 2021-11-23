Депутат Волиньради від «Слуги народу» став дияконом. ФОТО



прийняв сан диякона.



Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.



13 березня 2022 року за божественною Літургією в кафедральному соборі Святої Трійці м. Луцька керуючий Волинською єпархією Православної Церкви України митрополит Михаїл (Зінкевич) хіротонізував студента 3-го курсу Волинської православної богословської академії Миколу Булігу на диякона.



Як відомо, Микола Буліга є депутатом Волинської обласної ради від партії "Слуга народу".





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