«ЗСУ знищили 200 машин та штаб росіян біля Мелітополя», – радник міністра МВС





Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.



"Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією", - йдеться у повідлмленні Антона Геращенка.



Також радник мінстра додав, що українським військовим вдалося також знищили штаб окупантів біля Мелітополя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військові знищили велику колону ворога неподалік від міста Мелітополь.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі."Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією", - йдеться у повідлмленні Антона Геращенка.Також радник мінстра додав, що українським військовим вдалося також знищили штаб окупантів біля Мелітополя.

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