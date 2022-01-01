«ЗСУ знищили 200 машин та штаб росіян біля Мелітополя», – радник міністра МВС
13 березень, 23:57
Українські військові знищили велику колону ворога неподалік від міста Мелітополь.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.
"Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією", - йдеться у повідлмленні Антона Геращенка.
Також радник мінстра додав, що українським військовим вдалося також знищили штаб окупантів біля Мелітополя.
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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.
"Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією", - йдеться у повідлмленні Антона Геращенка.
Також радник мінстра додав, що українським військовим вдалося також знищили штаб окупантів біля Мелітополя.
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