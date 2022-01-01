Гуманітарний вантаж майже доїхав до Маріуполя

Гуманітарний вантаж майже доїхав до Маріуполя
Гуманітарний караван майже доїхав до Маріуполя.

Про це повідомляють Збройні сили України, з посиланням на міськраду. Маріуполя

"Гуманітарна допомога, яка виїхала із Запоріжжя до Маріуполя вчора, 12 березня, о 9:00 продовжує рухатись. Як розповідають водії, дорога дуже складна, колона машин їде повільно, але продовжує рух. Їхати вдається виключно у день, це обумовлено правилами безпеки. За майже дві доби караван проїхав понад 200 км по раніше узгодженому маршруту. До місця призначення залишається ще приблизно 80 км", - йдеться у повідомленні.

При дотриманні всіх домовленостей, завтра зранку має відкритись зелений коридор і гуманітарний караван продовжить рух до Маріуполя, де на допомогу очікує 400 тисяч людей.

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Теги: гуманітарна допомога, Маріуполь, Україна, війна
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