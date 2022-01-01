У бомбосховищі Волинського перинатального центру народилось двоє дітей

У бомбосховищі Волинського перинатального центру народилось двоє дітей
Під час повітряної тривоги у бомбосховищі Волинського обласного перинатального центру народилось два хлопчики.

Про це ІА «Волинські Новини» повідомила генеральна директорка закладу Ірина Горавська.

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«Першою учора, 12 березня, в укритті народила наша співробітниця. А сьогодні вночі під час довготривалої повітряної тривоги народила жінка з Херсонської області. Дітки здорові, з жінками все добре», - повідомляє очільниця медичної установи.

З її слів, обидва новонароджених - хлопчики.


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Теги: Волинський перинатальний центр, війна
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