У бомбосховищі Волинського перинатального центру народилось двоє дітей





Про це Ірина Горавська.



Читати ще: «Під вибухи втікали від колони окупанта». Вимушена переселенка, яка стала мамою у Луцьку. Як народжуються діти війни



«Першою учора, 12 березня, в укритті народила наша співробітниця. А сьогодні вночі під час довготривалої повітряної тривоги народила жінка з Херсонської області. Дітки здорові, з жінками все добре», - повідомляє очільниця медичної установи.



З її слів, обидва новонароджених - хлопчики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час повітряної тривоги у бомбосховищі Волинського обласного перинатального центру народилось два хлопчики.Про це ІА «Волинські Новини» повідомила генеральна директорка закладуЧитати ще: «Під вибухи втікали від колони окупанта». Вимушена переселенка, яка стала мамою у Луцьку. Як народжуються діти війни«Першою учора, 12 березня, в укритті народила наша співробітниця. А сьогодні вночі під час довготривалої повітряної тривоги народила жінка з Херсонської області. Дітки здорові, з жінками все добре», - повідомляє очільниця медичної установи.З її слів, обидва новонароджених - хлопчики.

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