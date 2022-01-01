У Чернігові Збройні сили України знищили майже 80 одиниць ворожої техніки
Сьогодні, 15:45
У Чернігові та його околицях Збройні сили України знищили майже 80 одиниць техніки ворога та танкову дивізію.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Повідомляють, що артилерійський підрозділ "Північ" розбив 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для подальшого пересування у київському напрямку.
Крім того, у ніч із 11 на 12 березня українські військові розбили колону техніки 228 мотострілецького полку 90 танкової дивізії РФ.
“Розбита бригадно-тактична група того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів. На околицях Чернігова знищено два командно-спостережні пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м. Алейськ, Алтайський край). Оборонцям Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу”, — розповіли в Міноборони.
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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Повідомляють, що артилерійський підрозділ "Північ" розбив 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для подальшого пересування у київському напрямку.
Крім того, у ніч із 11 на 12 березня українські військові розбили колону техніки 228 мотострілецького полку 90 танкової дивізії РФ.
“Розбита бригадно-тактична група того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів. На околицях Чернігова знищено два командно-спостережні пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м. Алейськ, Алтайський край). Оборонцям Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу”, — розповіли в Міноборони.
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