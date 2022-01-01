РФ обстрілює українські міста забороненими фосфорними бомбами, – Денісова

РФ обстрілює українські міста забороненими фосфорними бомбами, – Денісова
Російські окупанти обстрілюють мирні міста України забороненими фосфорними бомбами. Вночі, 13 березня, у місто Попасна, що у Луганській області, влучили снаряди з фосфорними боєприпасами.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в Телеграмі.

"Такі снаряди містять запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C, що поширюється по теритрії у кілька сотень квадратних метрів. Ураження може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та болісну смерть. Для лікування цих поранень потрібно спеціально навчений медичний персонал, який при роботі теж може отримати фосфорні рани. Використання фосфорних боєприпасів проти мирного населення суворо заборонено Протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію", - написала вона.

Денісова зауважила, що "обстріл російськими загарбниками мирного міста такою зброєю є військовим злочином та злочином проти людяності відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду і має бути врахований при розгляді справи про геноцид українського народу Міжнародним кримінальним судом".

"Звертаюсь до країн-членів ООН прискорити створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Жоден злочин керівництва держави-терориста РФ та її рашистських військ не повинен залишитися без покарання", - додала Людмила Денісова.

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Теги: Попасна, ООН, фосфорні бомби
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