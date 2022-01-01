Українська спортсменка стала на захист батьківщини. ВІДЕО

Українська біатлоністказалишила свою звичну діяльність та стала на захист батьківщини від російських окупаційних військ.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Фейсбуці.«На світових теренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат.Зараз увесь світ розфарбований у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні», – сказала Меркушина.