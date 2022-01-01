Українська спортсменка стала на захист батьківщини. ВІДЕО

Українська спортсменка стала на захист батьківщини. ВІДЕО
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина залишила свою звичну діяльність та стала на захист батьківщини від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Фейсбуці.

«На світових теренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат.

Зараз увесь світ розфарбований у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні», – сказала Меркушина.


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Теги: Анастасія Меркушина, спорт, війна
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