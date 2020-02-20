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Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський

Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський
В Україні – майже 13 тисяч вбитих окупантів за 18 днів повномашстабної війни, тисячі одиниць знищеної військової техніки: 74 літаки, 86 гелікоптерів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у сьогоднішньому зверненні.

"Ми будемо захищатися далі, Україна не здається, військові не здаються, народ не здається. Майже 125 тисяч людей вивезли на безпечну територію "гуманітарними коридорами". Сьогодні ключове завдання - Маріуполь, наш гуманітарний вантаж, наша колона - у двох годинах від Мауріуполя. Всього лише 80 км. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників ПЦУ", - сказав Зеленський.

Україна відправила 100 тонн найнеобхіднішого відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля зосереджені для того, аби цей вантаж дійшов.



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Теги: евакуація, Зеленський, гуманітарні коридори
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