Майже 125 тисяч українців вивезли на безпечну територію, – Зеленський

В Україні – майже 13 тисяч вбитих окупантів за 18 днів повномашстабної війни, тисячі одиниць знищеної військової техніки: 74 літаки, 86 гелікоптерів.Про це розповів президент Україниу сьогоднішньому зверненні."Ми будемо захищатися далі, Україна не здається, військові не здаються, народ не здається. Майже 125 тисяч людей вивезли на безпечну територію "гуманітарними коридорами". Сьогодні ключове завдання - Маріуполь, наш гуманітарний вантаж, наша колона - у двох годинах від Мауріуполя. Всього лише 80 км. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників ПЦУ", - сказав Зеленський.Україна відправила 100 тонн найнеобхіднішого відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля зосереджені для того, аби цей вантаж дійшов.