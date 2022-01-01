Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін

затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра» Ілля Сметанін.



Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.



Протягом 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.



Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.



Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.



«Я познайомився з офіцером Російської Федерації у 2010 році через соцмережу. Він намагався у мене вивідати інформацію про діяльність аеродрому. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві, де він повідомив, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці: фотофіксацію польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому. Намагався зв’язатися з військовослужбовцями бригади, щоб дізнатися, що сталося і куди вони летять. Після обстрілу Луцького аеродрому я зв`язався з офіцером збройних сил РФ. Він повідомив мені, що удар відбувся по аеродрому як стратегічному обєкту і в найближчий час більше ударів не планується по Луцьку. Подальші вказівки я мав отримувати додатково», - сказав Сметанін на оприлюдненому СБУ відео.



Нагадаємо, 24 лютого близько 7:00 у Луцьку пролунали гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках. Згодом з'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України.



Як з`ясувалося,







Станом на 09:35 того дня у пресслужбі волинських надзвичайників повідомили, що травмувався пожежник ДПРЧ -25, але вже повернувся до виконання обов'язків.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служби безпеки України. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра»Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.Протягом 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.«Я познайомився з офіцером Російської Федерації у 2010 році через соцмережу. Він намагався у мене вивідати інформацію про діяльність аеродрому. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві, де він повідомив, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці: фотофіксацію польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому. Намагався зв’язатися з військовослужбовцями бригади, щоб дізнатися, що сталося і куди вони летять. Після обстрілу Луцького аеродрому я зв`язався з офіцером збройних сил РФ. Він повідомив мені, що удар відбувся по аеродрому як стратегічному обєкту і в найближчий час більше ударів не планується по Луцьку. Подальші вказівки я мав отримувати додатково», - сказав Сметанін на оприлюдненому СБУ відео.Нагадаємо, 24 лютого близько 7:00 у Луцьку пролунали гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках. Згодом з'явилася оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України.Як з`ясувалося, у Луцьку обстріляли аеродром Внаслідок вибухів на аеродромі травмувалася людина . Цю інформацію станом на 07:20 оприлюднила Нацполіція.Станом на 09:35 того дня у пресслужбі волинських надзвичайників повідомили, що травмувався пожежник ДПРЧ -25, але вже повернувся до виконання обов'язків.

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