 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Луцькрада в знак подяки підняла прапори Польщі та Литви

Луцькрада в знак подяки підняла прапори Польщі та Литви
Сьогодні, 14 березня, на приміщенні Луцької міської ради підняли прапори Польщі та Литви.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

"​Таким чином ми продемонстрували свою вдячність за величезну підтримку, яку надають нашій державі й нашій громаді Республіка Польща та Литовська Республіка у такий непростий час. Окрім того, сьогодні записав та надіслав відеозвернення, де подякував полякам та Республіці Польща за підтримку, прихисток майже 2 мільйонів біженців з України та постійну гуманітарну допомогу від поляків та польських міст", - повідомляє Ігор Поліщук.

Також мер записав та надіслав відеозвернення з подякою Литовській Республіці та місту Каунас за підтримку й вагому гуманітарну допомогу, яку отримала громада.

Луцькрада в знак подяки підняла прапори Польщі та Литви

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькрада, прапори, Польща, Литва
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У яких умовах мають проживати переселенці: вимоги МОЗ
Сьогодні, 17:20
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:15
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Сьогодні, 15:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькрада в знак подяки підняла прапори Польщі та Литви
Сьогодні, 18:16
У яких умовах мають проживати переселенці: вимоги МОЗ
Сьогодні, 17:20
У Мінцифри просять українців не перевантажувати мобільні мережі
Сьогодні, 17:00
На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:45
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Закон про українських біженців у Польщі: можливість продовжити навчання, 300 злотих допомоги і доступ до медицини Закон про українських біженців у Польщі: можливість продовжити навчання, 300 злотих допомоги і доступ до медицини
13 березень, 08:05
Польща готова передати винищувачі Україні, але є умови Польща готова передати винищувачі Україні, але є умови
08 березень, 22:39
Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці Скільки часу та на яких умовах зможуть перебувати у Польщі українські біженці
07 березень, 17:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада в знак подяки підняла прапори Польщі та Литви
Сьогодні, 18:16
 0
У яких умовах мають проживати переселенці: вимоги МОЗ
Сьогодні, 17:20
 0
У Мінцифри просять українців не перевантажувати мобільні мережі
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:45
 0
Українська та російська делегації взяли паузу у перемовинах
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8