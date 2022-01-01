Луцькрада в знак подяки підняла прапори Польщі та Литви
Сьогодні, 18:16
Сьогодні, 14 березня, на приміщенні Луцької міської ради підняли прапори Польщі та Литви.
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
"Таким чином ми продемонстрували свою вдячність за величезну підтримку, яку надають нашій державі й нашій громаді Республіка Польща та Литовська Республіка у такий непростий час. Окрім того, сьогодні записав та надіслав відеозвернення, де подякував полякам та Республіці Польща за підтримку, прихисток майже 2 мільйонів біженців з України та постійну гуманітарну допомогу від поляків та польських міст", - повідомляє Ігор Поліщук.
Також мер записав та надіслав відеозвернення з подякою Литовській Республіці та місту Каунас за підтримку й вагому гуманітарну допомогу, яку отримала громада.
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Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
"Таким чином ми продемонстрували свою вдячність за величезну підтримку, яку надають нашій державі й нашій громаді Республіка Польща та Литовська Республіка у такий непростий час. Окрім того, сьогодні записав та надіслав відеозвернення, де подякував полякам та Республіці Польща за підтримку, прихисток майже 2 мільйонів біженців з України та постійну гуманітарну допомогу від поляків та польських міст", - повідомляє Ігор Поліщук.
Також мер записав та надіслав відеозвернення з подякою Литовській Республіці та місту Каунас за підтримку й вагому гуманітарну допомогу, яку отримала громада.
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