В Україні заборонили ввезення і поширення книг з РФ

В Україні заборонили ввезення і поширення книг з РФ
В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території Росії у зв’язку з війною.

Відповідне рішення ухвалив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора", – зазначили у відомстві.

Це означає, що наявні дозволи на ввезення книг, журналів, газет, буклетів, календарів із Росії більше не дійсні, а нові – не видаватимуть.

"Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України", – кажуть у відомстві.

Метою ініціативи є запобігання культурному та інформаційному впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

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Теги: книги, РФ, видавництво
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