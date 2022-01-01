В Україні заборонили ввезення і поширення книг з РФ
Сьогодні, 18:50
В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території Росії у зв’язку з війною.
Відповідне рішення ухвалив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора", – зазначили у відомстві.
Це означає, що наявні дозволи на ввезення книг, журналів, газет, буклетів, календарів із Росії більше не дійсні, а нові – не видаватимуть.
"Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України", – кажуть у відомстві.
Метою ініціативи є запобігання культурному та інформаційному впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.
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Відповідне рішення ухвалив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора", – зазначили у відомстві.
Це означає, що наявні дозволи на ввезення книг, журналів, газет, буклетів, календарів із Росії більше не дійсні, а нові – не видаватимуть.
"Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України", – кажуть у відомстві.
Метою ініціативи є запобігання культурному та інформаційному впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.
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