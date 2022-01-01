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У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 18:00

У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 18:00
Триває дев’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Пр це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України.
Головна мета ведення бойових дій на території нашої Держави ворогом не досягнута. Отримуючи відсіч і несучи втрати окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися у полон Українським захисникам.

На більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором Збройних Сил України та громадянським супротивом місцевого населення.

Не маючи значних успіхів ворог продовжує нанесенням ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

Враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь.
Окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, демонструючи масові приклади героїзму, відваги та високого професіоналізму, успішно знищують війська противника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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