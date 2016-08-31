Захищають удвох Україну: на Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
Сьогодні, 19:34
У Щацьку у цей непростий військовий час одружилися двоє українських воїнів - Тетяна та Назарій.
Про це повідомляють на сторінці Центру надання адміністративних послуг у Шацьку.
Навіть посеред нелюдських обставин, кровопролиття та розрухи люди здатні залишатися людьми, здатні мріяти та кохати. А кохання завжди сильніше від ненависті, злоби та війни.
Днями у Шацьку, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, двоє українських воїнів присягнули на вірність одне одному. У цей непростий час Тетяна та Назарій стали сім'єю.
"Захищають удвох Україну,
Нерозлучні вони і на мить,
Їх кохання далеко полине,
Дзвінко піснею в небі бринить", - саме такі ніжні віршовані рядки якнайкраще характеризують закохану пару.
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Про це повідомляють на сторінці Центру надання адміністративних послуг у Шацьку.
Навіть посеред нелюдських обставин, кровопролиття та розрухи люди здатні залишатися людьми, здатні мріяти та кохати. А кохання завжди сильніше від ненависті, злоби та війни.
Днями у Шацьку, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, двоє українських воїнів присягнули на вірність одне одному. У цей непростий час Тетяна та Назарій стали сім'єю.
"Захищають удвох Україну,
Нерозлучні вони і на мить,
Їх кохання далеко полине,
Дзвінко піснею в небі бринить", - саме такі ніжні віршовані рядки якнайкраще характеризують закохану пару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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