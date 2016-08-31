Захищають удвох Україну: на Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО

Тетяна та Назарій.



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Навіть посеред нелюдських обставин, кровопролиття та розрухи люди здатні залишатися людьми, здатні мріяти та кохати. А кохання завжди сильніше від ненависті, злоби та війни.



Днями у Шацьку, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, двоє українських воїнів присягнули на вірність одне одному. У цей непростий час Тетяна та Назарій стали сім'єю.



"Захищають удвох Україну,

Нерозлучні вони і на мить,

Їх кохання далеко полине,

Дзвінко піснею в небі бринить", - саме такі ніжні віршовані рядки якнайкраще характеризують закохану пару.



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