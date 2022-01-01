Олег Сенцов розповів, як служить у війську на передовій під Києвом

Олег Сенцов розповів, що знаходиться на передній лінії фронту кілька днів.



Про це режисер написав на своїй сторінці у



За його словами, їхній підрозділ перекинули для посилення напрямку, на якому окупаційні війська РФ намагаються прорватися до Києва. Він розповів, що вже освоїв зброю та став оператором NLAW (новий переносний протитанковий комплекс).



"Навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком. Бережіть себе! Слава Україні та її захисникам! Перемога буде за нами!" - написав Сенцов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Режисер і колишній політв'язень Кремлярозповів, що знаходиться на передній лінії фронту кілька днів.Про це режисер написав на своїй сторінці у фейсбуці За його словами, їхній підрозділ перекинули для посилення напрямку, на якому окупаційні війська РФ намагаються прорватися до Києва. Він розповів, що вже освоїв зброю та став оператором NLAW (новий переносний протитанковий комплекс)."Навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком. Бережіть себе! Слава Україні та її захисникам! Перемога буде за нами!" - написав Сенцов.

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