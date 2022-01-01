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Олег Сенцов розповів, як служить у війську на передовій під Києвом

Олег Сенцов розповів, як служить у війську на передовій під Києвом
Режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов розповів, що знаходиться на передній лінії фронту кілька днів.

Про це режисер написав на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, їхній підрозділ перекинули для посилення напрямку, на якому окупаційні війська РФ намагаються прорватися до Києва. Він розповів, що вже освоїв зброю та став оператором NLAW (новий переносний протитанковий комплекс).

"Навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком. Бережіть себе! Слава Україні та її захисникам! Перемога буде за нами!" - написав Сенцов.



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Теги: Росія, Україна, війна, Сенцов
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