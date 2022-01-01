Поліщук просить луцьких роботодавців дати відпустку добровольцям, які патрулюють місто
Сьогодні, 19:22
Мер Луцька Ігор Поліщук просить роботодавців міста надати відпустку тим працівникам, які добровільно вступили до батальйону оперативного реагування "Луцьк".
Про це він сказав у відеозверненні сьогодні, 14 березня.
У батальйоні "Луцьк" є добровольці, які здійснюють патрулювання, чергують на блокпостах, виконують інші завдання. За словами мера, є потреба у їхній присутності наразі у цьому батальйоні.
"Прошу вас поставитися із розумінням, дати можливість дати відпустку оплачувану чи за власний рахунок для того, щоб люди зараз виконували ті важливі завдання з оборони нашого міста. Наперед дякую вам за розуміння", - заявив Ігор Поліщук.
Нагадаємо, 28 лютого у Луцьку створили батальйон оперативного реагування "Луцьк".
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Про це він сказав у відеозверненні сьогодні, 14 березня.
У батальйоні "Луцьк" є добровольці, які здійснюють патрулювання, чергують на блокпостах, виконують інші завдання. За словами мера, є потреба у їхній присутності наразі у цьому батальйоні.
"Прошу вас поставитися із розумінням, дати можливість дати відпустку оплачувану чи за власний рахунок для того, щоб люди зараз виконували ті важливі завдання з оборони нашого міста. Наперед дякую вам за розуміння", - заявив Ігор Поліщук.
Нагадаємо, 28 лютого у Луцьку створили батальйон оперативного реагування "Луцьк".
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Коментарі 1
Правильно хай луче охраняють місто, а не на роботу ходять. Буде більше толку і пользи.
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