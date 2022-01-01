Поліщук просить луцьких роботодавців дати відпустку добровольцям, які патрулюють місто

Ігор Поліщук просить роботодавців міста надати відпустку тим працівникам, які добровільно вступили до батальйону оперативного реагування "Луцьк".



Про це він сказав у відеозверненні сьогодні, 14 березня.



У батальйоні "Луцьк" є добровольці, які здійснюють патрулювання, чергують на блокпостах, виконують інші завдання. За словами мера, є потреба у їхній присутності наразі у цьому батальйоні.



"Прошу вас поставитися із розумінням, дати можливість дати відпустку оплачувану чи за власний рахунок для того, щоб люди зараз виконували ті важливі завдання з оборони нашого міста. Наперед дякую вам за розуміння", - заявив Ігор Поліщук.



Нагадаємо, 28 лютого

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