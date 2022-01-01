Поліщук просить луцьких роботодавців дати відпустку добровольцям, які патрулюють місто

Поліщук просить луцьких роботодавців дати відпустку добровольцям, які патрулюють місто
Мер Луцька Ігор Поліщук просить роботодавців міста надати відпустку тим працівникам, які добровільно вступили до батальйону оперативного реагування "Луцьк".

Про це він сказав у відеозверненні сьогодні, 14 березня.

У батальйоні "Луцьк" є добровольці, які здійснюють патрулювання, чергують на блокпостах, виконують інші завдання. За словами мера, є потреба у їхній присутності наразі у цьому батальйоні.

"Прошу вас поставитися із розумінням, дати можливість дати відпустку оплачувану чи за власний рахунок для того, щоб люди зараз виконували ті важливі завдання з оборони нашого міста. Наперед дякую вам за розуміння", - заявив Ігор Поліщук.

Нагадаємо, 28 лютого у Луцьку створили батальйон оперативного реагування "Луцьк".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Поліщук, добровольці, відпустка, роботодавці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Правильно хай луче охраняють місто, а не на роботу ходять. Буде більше толку і пользи.
Відповісти
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищають удвох Україну: на Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Поліщук просить луцьких роботодавців дати відпустку добровольцям, які патрулюють місто
Сьогодні, 19:22
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 18:00
Сьогодні, 19:16
Через війну з Росією з Луцька виїхали понад 7 тисяч учнів: разом з іншими вони навчатимуться дистанційно
Сьогодні, 19:08
В Україні заборонили ввезення і поширення книг з РФ
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
Аеродром добили, він повністю знищений, – Поліщук про результат обстрілів Аеродром добили, він повністю знищений, – Поліщук про результат обстрілів
11 березень, 22:52
Білоруські добровольці вирушають воювати за Україну. ВІДЕО Білоруські добровольці вирушають воювати за Україну. ВІДЕО
08 березень, 10:45
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 3 березня. ВІДЕО Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 3 березня. ВІДЕО
03 березень, 09:38
До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів
02 березень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захищають удвох Україну: на Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
Сьогодні, 19:34
 0
Поліщук просить луцьких роботодавців дати відпустку добровольцям, які патрулюють місто
Сьогодні, 19:22
 0
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 18:00
Сьогодні, 19:16
 0
Через війну з Росією з Луцька виїхали понад 7 тисяч учнів: разом з іншими вони навчатимуться дистанційно
Сьогодні, 19:08
 0
В Україні заборонили ввезення і поширення книг з РФ
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8