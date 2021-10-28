Через війну з Росією з Луцька виїхали понад 7 тисяч учнів: разом з іншими вони навчатимуться дистанційно
Сьогодні, 19:08
14 березня доба у Луцькій громаді минула спокійно. Транспорт та комунустанови у місті працюють у традиційному режимі.
Про це йдеться у відеозверненні мера Луцька Ігоря Поліщука.
"Ми маємо не забувати про ті обов'язки, які ми повинні виконувати у місті, щоб підтримувати життєдіяльність. Тому сьогодні я дав завдання починати санітарне прибирання міста, після зими дав завдання прочищати зливові каналізації, щоб уникнути підтоплень та інші роботи. Ми маємо дбати про благоустрій у нашому місті" - сказав Поліщук.
Від сьогодні у громаді відновили дистанційне навчання, як в синхронному форматі, так і у асинхронному. Це пов'язано із тим, що за попередніми даними з міста виїхали 7 577 учнів із 31 тисячі загальної кількості.
"Фактично це є 25% учнів, тому застосовують різні формати", - каже мер.
Вчителі контактують, організовують навчання, щоб освітній процес не переривався на довгий період часу.
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Про це йдеться у відеозверненні мера Луцька Ігоря Поліщука.
"Ми маємо не забувати про ті обов'язки, які ми повинні виконувати у місті, щоб підтримувати життєдіяльність. Тому сьогодні я дав завдання починати санітарне прибирання міста, після зими дав завдання прочищати зливові каналізації, щоб уникнути підтоплень та інші роботи. Ми маємо дбати про благоустрій у нашому місті" - сказав Поліщук.
Від сьогодні у громаді відновили дистанційне навчання, як в синхронному форматі, так і у асинхронному. Це пов'язано із тим, що за попередніми даними з міста виїхали 7 577 учнів із 31 тисячі загальної кількості.
"Фактично це є 25% учнів, тому застосовують різні формати", - каже мер.
Вчителі контактують, організовують навчання, щоб освітній процес не переривався на довгий період часу.
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