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США попередили союзників, що Китай готовий надати Росії військову допомогу, – ЗМІ

США попередили союзників, що Китай готовий надати Росії військову допомогу, – ЗМІ
Американські дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу Росії на тлі війни проти України.

Про це пише Українська правда з посиланням на Financial Times.

Поінформоване джерело повідомило журналістів, що Державний департамент США розіслав своїм союзникам у Європі та Азії дані своєї розвідки про готовність китайського уряду постачати військову допомогу Росії.

Дипломати не надали додаткових деталей щодо обсягу й типу військової допомоги, яку хоче надати китайський уряд. Так само в повідомленні не назвали час, коли Китай надасть свою допомогу.

Високопосадовець Пентаґону відмовився прокоментувати на запит видання, чи Китай уже надав допомогу Росії, але підтвердив, що відомство пильно стежить за ситуацією.

За даними видання, Білий дім звертався до європейських союзників із проханням донести до китайського уряду наполегливе прохання не допомогати Росії обійти санкції.

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Теги: Росія, Україна, війна
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