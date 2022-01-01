На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян





Про це повідомляє



"За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт російських загарбників разом із великою кількістю живої сили й техніки ворога.Про це повідомляє оперативне командування "Північ" "За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

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