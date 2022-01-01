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На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян

На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян
На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт російських загарбників разом із великою кількістю живої сили й техніки ворога.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - йдеться в повідомленні.
На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян
На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян
На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян
На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян
На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян

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Теги: Росія, Україна, війна
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