На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт росіян
Сьогодні, 21:22
На Чернігівщині ЗСУ знищили командний пункт російських загарбників разом із великою кількістю живої сили й техніки ворога.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки", - йдеться в повідомленні.
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