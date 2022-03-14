Суд ООН в Гаазі призначив дату оголошення рішення у справі проти РФ про геноцид
Сьогодні, 21:46
Міжнародний суд ООН в Гаазі оголосить своє рішення щодо вимоги України запровадити тимчасові заходи у справі проти Росії щодо неіснуючого "геноциду" російськомовних 16 березня.
Про це повідомила пресслужба суду у понеділок, пише "Європейська правда".
Суд винесе ухвалу в середу о 16:00 за місцевим часом. Через пандемію COVID-19 лише члени cуду та представники держав-сторін справи будуть присутні у Великій залі правосуддя.
Україна просила суд наказати РФ негайно призупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.
Також Україна просила наказати, щоб Російська Федерація негайно забезпечила, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується "запобігання" чи "покарання" за нібито вчинення Україною геноциду.
У цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.
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Про це повідомила пресслужба суду у понеділок, пише "Європейська правда".
Суд винесе ухвалу в середу о 16:00 за місцевим часом. Через пандемію COVID-19 лише члени cуду та представники держав-сторін справи будуть присутні у Великій залі правосуддя.
Україна просила суд наказати РФ негайно призупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.
Також Україна просила наказати, щоб Російська Федерація негайно забезпечила, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується "запобігання" чи "покарання" за нібито вчинення Україною геноциду.
У цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.
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