Військові одружуються, а фермери взялися до польових робіт: добрі новини від ВолиньPost за 14 березня
Сьогодні, 22:30
Добігає кінця дев'ятнадцятий день війни. Україна продовжує запеклу боротьбу з російськими загарбниками, які вторглися на територію України. Щоправда, ми зовсім не боїмося ворога, бо наш народ - сильний та незламний. Ми та країна, яка прекрасно розуміє значення слів воля та свобода, адже це те, що прописано в наших ДНК. До того ж, ми не забуваємо посміхатися, адже в нас продовжують народжуватися діти, закохані одружуватися, а фермери вчасно взялися до весняно-польових робіт.
Інформаційне агентство ВолиньPost працює 24/7, аби наші читачі дізнавалися про актуальне найпершими та не реагували на маніпуляції окупантів. І, звісно, на інформаційному фронті не без добрих новин.
Понеділок, 14 березня
В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих
Українці просто забрали своє. Наразі всі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.
У додатку «Дія» тепер є радіо
Аби залишатись на зв'язку і стежити за актуальними подіями. Тепер разом із Дія.TV, де можна дивитись марафон з новинами, доступне і радіо, навіть якщо у місті звичайні радіостанції не працюють.
На Камінь-Каширщині створили гуманітарний хаб. ВІДЕО
Наші люди - найкращі, переконуємось у цьому щоразу. Не стоять осторонь подій в Україні і мешканці села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині. Тут створили своєрідний гуманітарний хаб, де допомогу і приймають, і збирають, і доставляють у гарячі точки.
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 389 од,
бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 77 од,
гелікоптерів – 90 од,
автомобільної техніки - 617 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Не перестаємо дякувати й нашим партнерам. Від литовського міста Каунас Луцька ТГ отримала в дарунок 6 автобусів, повністю завантажених продуктами харчування, дитячим харчуванням, засобами гігієни та іншою гуманітарною допомогою.
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Кожного дня список іноземних компаній, які покидають Росію, зростає. Більшість з них, або відкрито підтримують Україну, або не хочуть співпрацювати з конфліктною державою. Так, сьогодні до переліку приєдналася фармацевтична компанія Pfizer. До того ж весь прибуток буде передано на пряму гуманітарну підтримку Україні, на додаток до інших пожертвувань від Pfizer.
У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
На світ з'явилася маленька українка. У сім'ї Ореста та Тетяни Сорокопуд під час російського вторгнення в Україну народилася донечка, а нардепка Ірина Констанкевич вперше стала бабусею. Дівчинку назвали Стефанія.
Вітаємо із цією прекрасною подією та зачимо мирного неба і здоров'я малечі.
Захищають удвох Україну: на Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
Навіть посеред нелюдських обставин, кровопролиття та розрухи люди здатні залишатися людьми, здатні мріяти та кохати. А кохання завжди сильніше від ненависті, злоби та війни.
Днями у Шацьку, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, двоє українських воїнів присягнули на вірність одне одному. У цей непростий час Тетяна та Назарій стали сім'єю.
Вітаємо молодят, нехай кохання не згасає!
Волинські аграрії збільшують площі посіву та розпочали весняно-польові роботи. ВІДЕО
Весна прийшла - садити будемо. На Волині вже посіяли 185 тисяч гектарів озимих зернових. На черзі посів – ярих культур. Аграрії вийшли у поля, фермери та одноосібники теж оброблятимуть землю.
Посівна на Волині відбудеться вчасно, — каже Юрій Горбенко. З його слів, сіятимуть багато, бо аграрії розуміють, що мають забезпечити хлібом не лише Волинь, а й інші регіони країни.
Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost працює 24/7, аби наші читачі дізнавалися про актуальне найпершими та не реагували на маніпуляції окупантів. І, звісно, на інформаційному фронті не без добрих новин.
Понеділок, 14 березня
В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих
Українці просто забрали своє. Наразі всі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.
У додатку «Дія» тепер є радіо
Аби залишатись на зв'язку і стежити за актуальними подіями. Тепер разом із Дія.TV, де можна дивитись марафон з новинами, доступне і радіо, навіть якщо у місті звичайні радіостанції не працюють.
На Камінь-Каширщині створили гуманітарний хаб. ВІДЕО
Наші люди - найкращі, переконуємось у цьому щоразу. Не стоять осторонь подій в Україні і мешканці села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині. Тут створили своєрідний гуманітарний хаб, де допомогу і приймають, і збирають, і доставляють у гарячі точки.
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 389 од,
бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 77 од,
гелікоптерів – 90 од,
автомобільної техніки - 617 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
Не перестаємо дякувати й нашим партнерам. Від литовського міста Каунас Луцька ТГ отримала в дарунок 6 автобусів, повністю завантажених продуктами харчування, дитячим харчуванням, засобами гігієни та іншою гуманітарною допомогою.
Pfizer передасть Україні весь прибуток з продажу ліків у Росії
Кожного дня список іноземних компаній, які покидають Росію, зростає. Більшість з них, або відкрито підтримують Україну, або не хочуть співпрацювати з конфліктною державою. Так, сьогодні до переліку приєдналася фармацевтична компанія Pfizer. До того ж весь прибуток буде передано на пряму гуманітарну підтримку Україні, на додаток до інших пожертвувань від Pfizer.
У народної депутатки Ірини Констанкевич народилася внучка
На світ з'явилася маленька українка. У сім'ї Ореста та Тетяни Сорокопуд під час російського вторгнення в Україну народилася донечка, а нардепка Ірина Констанкевич вперше стала бабусею. Дівчинку назвали Стефанія.
Вітаємо із цією прекрасною подією та зачимо мирного неба і здоров'я малечі.
Захищають удвох Україну: на Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
Навіть посеред нелюдських обставин, кровопролиття та розрухи люди здатні залишатися людьми, здатні мріяти та кохати. А кохання завжди сильніше від ненависті, злоби та війни.
Днями у Шацьку, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, двоє українських воїнів присягнули на вірність одне одному. У цей непростий час Тетяна та Назарій стали сім'єю.
Вітаємо молодят, нехай кохання не згасає!
Волинські аграрії збільшують площі посіву та розпочали весняно-польові роботи. ВІДЕО
Весна прийшла - садити будемо. На Волині вже посіяли 185 тисяч гектарів озимих зернових. На черзі посів – ярих культур. Аграрії вийшли у поля, фермери та одноосібники теж оброблятимуть землю.
Посівна на Волині відбудеться вчасно, — каже Юрій Горбенко. З його слів, сіятимуть багато, бо аграрії розуміють, що мають забезпечити хлібом не лише Волинь, а й інші регіони країни.
Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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