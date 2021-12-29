У зв'язку із загрозою з боку Білорусі волиняни можуть отримати зброю

В Україні від початку повномасштабного вторгнення рф МВС видало на руки громадянам кілька десятків тисяч автоматів.Про це заявив в ефірі українських телеканалів міністр внутрішніх справ УкраїниМіністр нагадав, що в Україні ухвалили закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни, який діє у період воєнного часу і надає можливість отримання вогнепальної зброї цивільними.«Кожен громадянин України може звернутися до управлінь поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває у рядах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, і отримати відповідну зброю. Мова йде, у першу чергу, про автоматичну зброю. Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів по країні», - уточнив Монастирський.І додав:«Сьогодні у зв’язку із загрозою з боку білорусі ми також працюємо у Волинській і Рівненській області з роздачі зброї, і обов’язково зброя роздається також у Харківській області, у тих областях, які наразі є прифронтовими, а також у Києві та Київській області», - пояснив він.