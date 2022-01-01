Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні до кінця квітня
14 березень, 23:13
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Згідно із поданням Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану в Україні на 30 днів.
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Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Згідно із поданням Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану в Україні на 30 днів.
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