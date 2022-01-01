Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні до кінця квітня

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні до кінця квітня
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Згідно із поданням Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану в Україні на 30 днів.

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні до кінця квітня


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Теги: Воєнний стан
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