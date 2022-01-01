На Чернігівщині мисливець підірвав гранатою кількох окупантів і загинув сам

На Чернігівщині мисливець підірвав гранатою кількох окупантів і загинув сам
У Чернігівській області у селищі Ріпки російські окупанти увірвалися до будинку до Кульгейка Анатолія Івановича – керівника місцевого районного товариства мисливців. Загарбники вимагали, щоб він надав їм список із іменами всіх мисливців. Не бажаючи видавати товаришів, Анатолій Кульгейко підірвав ручну гранату, вбивши кількох окупантів.

Про це повідомив колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе у Фейсбуці.

Чоловік здійснив свій подвиг 10 або 11 березня. Сам він також загинув від вибуху.

Російські окупанти вивезли з місця пригоди трупи своїх загиблих, а також забрали поранених.

Героя, який урятував усіх мисливців товариства від можливих репресій з боку окупантів, поховали у Ріпках.

Головне фото ілюстративне

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Теги: Окупанти, війна
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