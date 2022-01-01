На Волинському напрямку – висока ймовірність проведення провокацій, – Генштаб

Завершилася дев'ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу. Противник продовжує наступальну операцію. Оприлюднили оперативну інформацію щодо російського вторгнення.Її опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ.Ворог продовжує застосування авіації з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової і цивільної інфраструктури на території України.Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку.Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів, обстріли з артилерії та танків цивільної інфраструктури і населених пунктів.На Поліському напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.На Сіверському напрямку ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ, вдосконалює систему матеріально-технічного забезпечення з метою підготовки та відновлення наступу в напрямку на Бровари.На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка. Активних наступальних дій не проводить. З метою посилення терористичних угрупувань на напрямках на Суми, Охтирку, Харків та Ізюм, проводить перегрупування військ і закріплюється на захоплених рубежах. Водночас, існують проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції.З метою доукомплектування підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії військовослужбовцям строкової служби наполегливо пропонують переходити на контрактну службу.На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти визначеними силами ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Камʼянське.На Авдіївському напрямку в районі н.п. Кам’янка, під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти.На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар.На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.На Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайске, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав, Каховка.В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.