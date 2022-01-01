У РФ вичерпаються можливості: генерал США назвав можливу дату кульмінації війни

Бен Ходжес вважає, що війна в Україні досягне кульмінації приблизно через 10 днів. До цього строку у російських окупантів вичерпаються можливості продовжувати йти в атаку.



Про це американський генерал сказав в інтерв'ю телеканалу MSNBC, передає



Він зазначив, що такий розвиток подій можливий за умови, якщо Захід не лише продовжить, а й прискорить постачання всього, що потрібно Збройним силам України для боротьби з ворогом.



Йдеться про озброєння, якого потребують українські захисники, щоб знищувати російські артилерійські та ракетні установки, з яких окупанти завдають ударів по мирних українських містах.



Ходжес назвав "перегонами" нинішню ситуацію у війні України та Росії. Він зазначив, що у країни-агресора закінчуються людські ресурси, боєприпаси та час.



За його словами, Україна зможе перемогти, якщо партнери прискорять та розширять постачання необхідної зброї. Генерал закликав Захід зробити це.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставцівважає, що війна в Україні досягне кульмінації приблизно через 10 днів. До цього строку у російських окупантів вичерпаються можливості продовжувати йти в атаку.Про це американський генерал сказав в інтерв'ю телеканалу MSNBC, передає OBOZREVATEL Він зазначив, що такий розвиток подій можливий за умови, якщо Захід не лише продовжить, а й прискорить постачання всього, що потрібно Збройним силам України для боротьби з ворогом.Йдеться про озброєння, якого потребують українські захисники, щоб знищувати російські артилерійські та ракетні установки, з яких окупанти завдають ударів по мирних українських містах.Ходжес назвав "перегонами" нинішню ситуацію у війні України та Росії. Він зазначив, що у країни-агресора закінчуються людські ресурси, боєприпаси та час.За його словами, Україна зможе перемогти, якщо партнери прискорять та розширять постачання необхідної зброї. Генерал закликав Захід зробити це.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію