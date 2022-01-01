У РФ вичерпаються можливості: генерал США назвав можливу дату кульмінації війни

У РФ вичерпаються можливості: генерал США назвав можливу дату кульмінації війни
Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що війна в Україні досягне кульмінації приблизно через 10 днів. До цього строку у російських окупантів вичерпаються можливості продовжувати йти в атаку.

Про це американський генерал сказав в інтерв'ю телеканалу MSNBC, передає OBOZREVATEL.

Він зазначив, що такий розвиток подій можливий за умови, якщо Захід не лише продовжить, а й прискорить постачання всього, що потрібно Збройним силам України для боротьби з ворогом.

Йдеться про озброєння, якого потребують українські захисники, щоб знищувати російські артилерійські та ракетні установки, з яких окупанти завдають ударів по мирних українських містах.

Ходжес назвав "перегонами" нинішню ситуацію у війні України та Росії. Він зазначив, що у країни-агресора закінчуються людські ресурси, боєприпаси та час.

За його словами, Україна зможе перемогти, якщо партнери прискорять та розширять постачання необхідної зброї. Генерал закликав Захід зробити це.


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Теги: Війна, Бен Ходжес
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