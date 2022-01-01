За 19 днів російська армія втратила в Україні більше, ніж за роки у Чечні, – Зеленський

За 19 днів російська армія втратила в Україні більше, ніж за роки у Чечні, – Зеленський
Завершилася дев'ятнадцята доба війни. Збройні сили України чинять запеклий опір російським загарбникам, а ті продовжують зазнавати нищівних втрат.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні вночі 15 березня.

Він зазначив, що російські загарбники не очікували такої відсічі, тож розгублено тікають з боля бою і залишають свою техніку.

«Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити», — підкреслив президент.

Верховний головнокомандувач також додав, що за 19 днів війни в Україні російська армія зазнала втрат, зіставні з цифрами за дві Чеченські кампанії.

«Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні», - резюмував президент.





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Теги: Зеленський, звернення
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