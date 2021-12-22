Ворог з'ясовує локацію для коригування вогню в коментарях у соцмережах

Ворог з'ясовує локацію для коригування вогню в коментарях у соцмережах
У мережі виявили новий вид інформаційної загрози від російських окупантів. У соціальних мережах з'являються однакові коментарі від ботів про ситуацію в щойно обстріляних місцях.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО в Телеграмі.

Користувачі-боти або "живі" акаунти намагаються дізнатися про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.

Майже однакові коментарі зазвичай з'являються в чатах щойно обстріляних міст. В установі вкотре закликали не повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладате кадри в момент удару.

Ворог з'ясовує локацію для коригування вогню в коментарях у соцмережах

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Теги: Соцмережі, бомбардування
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