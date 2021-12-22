Ворог з'ясовує локацію для коригування вогню в коментарях у соцмережах
Сьогодні, 02:02
У мережі виявили новий вид інформаційної загрози від російських окупантів. У соціальних мережах з'являються однакові коментарі від ботів про ситуацію в щойно обстріляних місцях.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО в Телеграмі.
Користувачі-боти або "живі" акаунти намагаються дізнатися про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Майже однакові коментарі зазвичай з'являються в чатах щойно обстріляних міст. В установі вкотре закликали не повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладате кадри в момент удару.
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Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО в Телеграмі.
Користувачі-боти або "живі" акаунти намагаються дізнатися про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Майже однакові коментарі зазвичай з'являються в чатах щойно обстріляних міст. В установі вкотре закликали не повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладате кадри в момент удару.
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