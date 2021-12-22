Ворог з'ясовує локацію для коригування вогню в коментарях у соцмережах

У мережі виявили новий вид інформаційної загрози від російських окупантів. У соціальних мережах з'являються однакові коментарі від ботів про ситуацію в щойно обстріляних місцях.Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО в Телеграмі.Користувачі-боти або "живі" акаунти намагаються дізнатися про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.Майже однакові коментарі зазвичай з'являються в чатах щойно обстріляних міст. В установі вкотре закликали не повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладате кадри в момент удару.