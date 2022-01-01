Для всього бізнесу скасують перевірки: Зеленський анонсував податкову реформу

Для всього бізнесу скасують перевірки: Зеленський анонсував податкову реформу
Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу. Зокрема вона передбачає скасування перевірок для всього бізнесу.

Про це він розповів у новому відеозверненні вночі 15 березня.

«Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань», - зазначив президент.

І додав, що для всіх бізнесів скасують перевірки, аби лише люди працювали, а життя в містах, де немає бойових дій - продовжувалося.









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Теги: Зеленський, звернення, бізнес
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