Для всього бізнесу скасують перевірки: Зеленський анонсував податкову реформу
Сьогодні, 02:30
Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу. Зокрема вона передбачає скасування перевірок для всього бізнесу.
Про це він розповів у новому відеозверненні вночі 15 березня.
«Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань», - зазначив президент.
І додав, що для всіх бізнесів скасують перевірки, аби лише люди працювали, а життя в містах, де немає бойових дій - продовжувалося.
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Про це він розповів у новому відеозверненні вночі 15 березня.
«Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань», - зазначив президент.
І додав, що для всіх бізнесів скасують перевірки, аби лише люди працювали, а життя в містах, де немає бойових дій - продовжувалося.
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