ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні

Антоніу Гутерреш занепокоєний діями Росії у контексті використання ядерної зброї.



Зокрема, він не виключає можливість ядерної війни. Про це пише Reuters, передає



Антоніу Гутерреш забив на сполох через те, що Росія підвищила рівень бойової готовності своєї ядерної зброї після військового вторгнення в Україну.



Гутерреш повторно закликав до негайного припинення бойових дій.



«Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою», – заявив Гутерреш журналістам.



Крім того, генсек ООН заявив про необхідність гарантування безпеки ядерних об'єктів після пожежі на Запорізькій АЕС в Україні, яка виникла після захоплення станції російськими окупантами. Додамо, що це найбільша у Європі АЕС.



Водночас Гутерреш різко змінив свою риторику. Останні кілька тижнів він говорив, що ймовірність застосування ядерної зброї «немислима», інформує Welt. Крім того, лідер ООН чітко розкритикував дії Росії, як держави-агресора.



«Україна горить. Країна руйнується на очах світу. Вплив на мирне населення набуває жахливих розмірів. Безліч невинних людей – у тому числі жінок і дітей – було вбито», – заявив генсек ООН.



Антоніу Гутерреш також заявив, що після ударів російських військ дороги, аеропорти та школи лежать у руїнах. За даними ВООЗ, щонайменше 24 медичні установи зазнали нападів, сотні тисяч людей залишаються без води та електрики.



«Дві речі щоразу стають дедалі очевиднішими: по-перше, все стає гірше, по-друге, яким би не був результат, у цій війні не буде переможців, а лише переможені», – заявив Гутерреш.



Посадовець пояснив, що розмовляв з кількома світовими лідерами, які контактували з Володимиром Путіним. Відомо, що вони працюють як посередники. Сам Гутерреш не розмовляв з Путіним з початку повномасштабної війни в Україні.



Коментуючи «закриття неба» генсек ООН сказав: «Розглядають таку можливість як ризик ескалації, яка може призвести до глобального конфлікту». Він заявив, що треба бути обачними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральний секретар ООНзанепокоєний діями Росії у контексті використання ядерної зброї.Зокрема, він не виключає можливість ядерної війни. Про це пише Reuters, передає 24 канал Антоніу Гутерреш забив на сполох через те, що Росія підвищила рівень бойової готовності своєї ядерної зброї після військового вторгнення в Україну.Гутерреш повторно закликав до негайного припинення бойових дій.«Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою», – заявив Гутерреш журналістам.Крім того, генсек ООН заявив про необхідність гарантування безпеки ядерних об'єктів після пожежі на Запорізькій АЕС в Україні, яка виникла після захоплення станції російськими окупантами. Додамо, що це найбільша у Європі АЕС.Водночас Гутерреш різко змінив свою риторику. Останні кілька тижнів він говорив, що ймовірність застосування ядерної зброї «немислима», інформує Welt. Крім того, лідер ООН чітко розкритикував дії Росії, як держави-агресора.«Україна горить. Країна руйнується на очах світу. Вплив на мирне населення набуває жахливих розмірів. Безліч невинних людей – у тому числі жінок і дітей – було вбито», – заявив генсек ООН.Антоніу Гутерреш також заявив, що після ударів російських військ дороги, аеропорти та школи лежать у руїнах. За даними ВООЗ, щонайменше 24 медичні установи зазнали нападів, сотні тисяч людей залишаються без води та електрики.«Дві речі щоразу стають дедалі очевиднішими: по-перше, все стає гірше, по-друге, яким би не був результат, у цій війні не буде переможців, а лише переможені», – заявив Гутерреш.Посадовець пояснив, що розмовляв з кількома світовими лідерами, які контактували з Володимиром Путіним. Відомо, що вони працюють як посередники. Сам Гутерреш не розмовляв з Путіним з початку повномасштабної війни в Україні.Коментуючи «закриття неба» генсек ООН сказав: «Розглядають таку можливість як ризик ескалації, яка може призвести до глобального конфлікту». Він заявив, що треба бути обачними.

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