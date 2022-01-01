Україна таки візьме участь у «Євробаченні»: яким буде формат





Про це повідомили на фейсбук-сторінці



"Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!"



Нагадаємо, після відбору у нацвідборі та скандалу з учасницею Аліною Паш організатори вирішили, що Україну на пісенному конкурсі представлятиме гурт Kalush Orchestra.

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