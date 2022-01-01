Україна таки візьме участь у «Євробаченні»: яким буде формат

Україна таки візьме участь у «Євробаченні»: яким буде формат
Український переможець національного відбору гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ для "Євробачення 2022", а в разі перемоги України до травня – виступить наживо в Італії.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Євробачення Україна.

"Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!"

Нагадаємо, після відбору у нацвідборі та скандалу з учасницею Аліною Паш організатори вирішили, що Україну на пісенному конкурсі представлятиме гурт Kalush Orchestra.

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Теги: Kalush Orchestra, Євробачення
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