Україна таки візьме участь у «Євробаченні»: яким буде формат
Сьогодні, 06:40
Український переможець національного відбору гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ для "Євробачення 2022", а в разі перемоги України до травня – виступить наживо в Італії.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Євробачення Україна.
"Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!"
Нагадаємо, після відбору у нацвідборі та скандалу з учасницею Аліною Паш організатори вирішили, що Україну на пісенному конкурсі представлятиме гурт Kalush Orchestra.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Євробачення Україна.
"Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!"
Нагадаємо, після відбору у нацвідборі та скандалу з учасницею Аліною Паш організатори вирішили, що Україну на пісенному конкурсі представлятиме гурт Kalush Orchestra.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З Маріуполя вирвалися перші біженці
Сьогодні, 07:17
Україна таки візьме участь у «Євробаченні»: яким буде формат
Сьогодні, 06:40
Епіфаній: вбивати російських окупантів – не гріх
Сьогодні, 05:45
ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні
Сьогодні, 05:00
Медіа