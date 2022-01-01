Епіфаній: вбивати російських окупантів – не гріх





Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі телемарафону, якого цитує



"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців.



Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине", - сказав Епіфаній.



Зауважимо, що станом на 14 березня українські воїни знищили понад 12 тисяч окупантів.



Також Епіфаній закликав усіх вірян України єднатися довкола ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна церква України не вважає гріхом бажати смерті ворогові та вбивати російських окупантів.Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі телемарафону, якого цитує Суспільне "Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців.Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине", - сказав Епіфаній.Зауважимо, що станом на 14 березня українські воїни знищили понад 12 тисяч окупантів.Також Епіфаній закликав усіх вірян України єднатися довкола ПЦУ.

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