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Епіфаній: вбивати російських окупантів – не гріх

Епіфаній: вбивати російських окупантів – не гріх
Православна церква України не вважає гріхом бажати смерті ворогові та вбивати російських окупантів.

Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі телемарафону, якого цитує Суспільне.

"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців.

Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине", - сказав Епіфаній.

Зауважимо, що станом на 14 березня українські воїни знищили понад 12 тисяч окупантів.

Також Епіфаній закликав усіх вірян України єднатися довкола ПЦУ.

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Теги: гріх, вбивство, війна, Епіфаній
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