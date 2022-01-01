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На Яворівському полігоні загинув офіцер, брат якого 10 днів тому поліг у боях за Україну

На Яворівському полігоні загинув офіцер, брат якого 10 днів тому поліг у боях за Україну
На Яворівському полігоні загинув Кирило Вишиваний, уродженець села Дуліби Стрийського району на Львівщині.

Це старший брат Василя Вишиваного, який поліг у боях за Україну 10 днів тому, повідомляє пресслужба Стрийської РДА.

Кирило Вишиваний народився 4 жовтня 1986 року у селі Дуліби. З шкільної парти мріяв стати військовим, тому вступив після школи до військового ліцею імені Героїв Крут у Львові, звідки перевівся до Мукачівського військового ліцею, де отримав хорошу військову підготовку, заслужив повагу викладачів і однокурсників. Продовжив навчання в Академії сухопутних військ у Львові.

Після отримання офіцерського звання ще деякий час залишився на службі в Академії імені Сагайдачного. Згодом перевівся служити на Яворівський полігон.

У 2016 році перебував в зоні АТО у Луганській області.

У Кирила залишилася дружина та донька, яка народилася минулого року, мама, тато і сестра.

Нагадаємо, вранці 13 березня вибухи лунали на Львівщині та в Івано-Франківську. Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

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Теги: Яворів, загибель
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